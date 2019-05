Politie Curaçao pakt 28-jarige man op voor schietpartij Lijnbaan

Een 28-jarige man is door de politie op Curaçao aangehouden voor een schietpartij op de Lijnbaan in Rotterdam vorig jaar april. De verdachte is overgebracht nmaar Nederland. Justitie onderzoekt zijn rol bij de schietpartij.

Op 28 april vorig jaar ontstond een ruzie op de Lijnbaan, vlakbij het Stadhuisplein. De ruzie liep uit de hand en er werden twee schoten gelost tussen het winkelend publiek. De politie kon een verdachte aanhouden, de andere man was gevlucht.

De politie had de 28-jarige man op het oog, maar wist niet waar hij verbleef. Toen bleek dat hij op Curaçao was, heeft justitie aan Curaçao gevraagd te helpen hem in te rekenen. Hij is daar op 12 april aangehouden en is op 24 april overgeleverd. Bij de arrestatie droeg de verdachte een vuurwapen.