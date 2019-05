Museum Rotterdam wil stadslab voor kinderen maken met prijzengeld

Een vakjury heeft de drie musea geselecteerd en er kan gestemd worden door het publiek. "Het is zeer spannend, ook omdat je helemaal geen idee hebt hoe de stemming ervoor staat", zegt Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam.

"Die prijs is voor ons zeer belangrijk, los van het bedrag dat we natuurlijk goed kunnen gebruiken, omdat we daarmee erkenning zien van een onafhankelijke jury van het belang van Museum Rotterdam. En met name dat wij als museum zo vernieuwend bezig zijn met publieksparticipatie en allerlei zaken die we ondernemen om zo publieksvriendelijk mogelijk museum te zijn", vertelt de museumdirecteur.

Volgens Van de Laar vergeet men dat in Rotterdam wel eens. "Als we daar kijken naar het succes van de musea, dan gaat het vooral om de zeer grote instellingen en de grote aantallen bezoekcijfers. Daarom alleen al is de nominatie zo belangrijk."

Ook heeft hij al een heel concreet plan om het prijzengeld in te zetten: een stadslab voor kinderen. "Wij werken aan een betere stad. Dat doen we met tentoonstellingen en met het publiek. En wat is mooier dan daar op zo jong mogelijke leeftijd mee te beginnen? We hebben een wens om een stadslab voor kinderen in te richten. Daarmee geven we de prijs direct weer terug aan het publiek."

De museumdirecteur denkt dat ze de prijs wel winnen, maar gunt het het Stedelijk Museum Schiedam ook. "We wisselen ervaring uit, je gunt elkaar het succes. We hebben veel respect voor elkaar. Stel dat we niet winnen, dan hoop ik in ieder geval dat de prijs naar de regio gaat."