Dordtse burgemeester in de clinch met fotograaf over auteursrecht

Burgemeester Kolff (rechts) in gesprek met Edwin Jonker voorafgaand aan The Passion. Foto: ANP - Sander Koning

Ook andere fotografen overwegen de burgemeester een factuur te sturen. Kolff zette foto's van hen op zijn persoonlijke facebookpagina, zonder toestemming of naamsvermelding van de makers. Dat is in strijd met het auteursrecht.

"Ik heb hier diverse malen op gewezen en gevraagd om er een eind aan te maken, maar de gemeentelijke afdeling communicatie deed daar niets mee. Ik heb dus een advocaat in de hand genomen en een factuur gestuurd", zegt Stolk.

Gemeentelijke reactie

Gemeentelijk woordvoerder Mark Benjamin erkent het probleem: "Maar ik ga er nu niet meer over zeggen, dan dat we met de fotograaf in gesprek zijn om dit op een bevredigende manier op te lossen." Benjamin weet wel waarom Kolff de foto's plaatste.

"De burgemeester laat via social media vaak zien waar hij is en wat hij doet en gebruikt daarvoor foto's die hij zelf maakt of van anderen. Mensen vinden dat juist leuk. Er is één verzoek geweest om een foto te verwijderen. Dat heeft hij ook gedaan."

'Broodroof'

Volgens Stolk is dat laatste onvoldoende. "De afdeling communicatie probeert me nu ook af te poeieren met een vergoeding van twee tientjes per gebruikte foto. Ik heb ze naar mijn advocaat doorverwezen."

Samen met collega-fotografen heeft Stolk zich bij de gemeente ook beklaagd over wat zij 'broodroof' noemen. Zij doelen dan op foto's die Kolff op social media plaatst van zijn bezoekjes aan onder meer 100-jarigen en diamanten bruidsparen.

Van broodroof is volgens de gemeentelijk woordvoerder geen sprake. "Als mensen aangeven dat ze geen media willen bij het bezoek van de burgemeester dan respecteren we dat. Waarom zou de burgemeester daar geen foto van mogen plaatsen?"