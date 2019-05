Terug naar de jaren tachtig in Ridderkerk

De tentoonstelling over de jaren tachtig gaat ook over Ridderkerk zelf. Scheepswerven hebben het in die tijd zwaar. De werf van Boele gaat in 1987 failliet.

“Boele was een enorm belangrijke werkgever en ook de toeleveringsbedrijven waren belangrijk”, weet Els de Winter van de Stichting Oud Ridderkerk. “Het was voor veel gezinnen ook een droevige tijd.”

Nieuwbouw

Voor de roemruchte werf uit Bolnes is uiteraard aandacht op tentoonstelling. In de jaren tachtig krijgt Ridderkerk ook een nieuwe wijk: Drievliet. Deze nieuwbouwwijk heeft een plek op de expositie, net als andere gebouwen uit deze periode als het gemeentehuis en het politiebureau.