Rotterdamse bedenker Correctbook wil Afrika 'veroveren'

Rotterdammer Sam van Tol (25) bedacht op 21-jarige leeftijd een eindeloos uitwisbaar notitieblok. Op reis in Zuid-Afrika zag hij dat er een ernstig tekort was aan pennen en papier op scholen en bedacht Correctbook.

Vier jaar later heeft de oud-Erasmusstudent een goed lopend bedrijf en meer dan honderdduizend Correctbooks verkocht. Hij heeft inmiddels vijf mensen in dienst die hem helpen met zijn onderneming.

''Het begon als studieproject, maar werd al snel serieus. Ik hoop op deze manier ook echt iets te veranderen in de wereld.''

Analfabetisme de wereld uit

Met zijn uitvinding hoopt hij het analfabetisme de wereld uit te helpen. Onlangs ging de Rotterdammer terug naar Afrika en deelde er vijftienduizend Correctbooks uit. De uitwisbare notitieblokken worden sinds begin dit jaar ook in Afrika geproduceerd. Er is al een productielijn in Europa.

Sam filmde zijn recente bezoek in Afrika. De beelden worden verwerkt tot een serie, die begin juni online zal worden uitgezonden.

“Uiteindelijk willen we hiermee onze impact vergroten en de wereld laten zien wat we daar aan het doen zijn. Correctbook groeit, zorgt voor verbeterd schoolmateriaal en dat meer kinderen naar school kunnen. Daar mag natuurlijk iedereen van meegenieten”, aldus Van Tol.