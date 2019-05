Rijnmond in 5 minuten: woensdag 1 mei

In deze uitzending neemt presentatrice Suzanne Mulder een kijkje bij festival Circusstad Rotterdam.

Ook besteden we aandacht aan de vijfde verjaardag van dierenvoedselbank Rijnmond. Mensen die het niet kunnen betalen, kunnen hier gratis brokjes en blikjes halen voor hun viervoeter.



Verder zochten we uit hoe het zit met chemo aan huis. Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen sinds kort gebruik maken van de mogelijkheid om een chemokuur thuis te ondergaan en zijn blij en tevreden over hun eerste ervaringen.

Kijk hierboven de volledige uitzending van Kijk op Rijnmond terug.