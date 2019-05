Bewoners Patrimonium's Hof in actie tegen renovatie

Mevrouw Leonoor is niet rouwig dat haar woning onder handen wordt genomen. "De vloer zakt helemaal door. Straks zak ik er nog doorheen. Ik zie wel wat het voor mij betekent en heb vertrouwen dat het goed komt."

Maar niet iedereen is even optimistisch. Meneer Kamstra woont al 27 jaar in het hofje en ziet het einde naderen. "Er komen duurdere huizen voor terug. Die kan ik niet betalen. Net als veel andere bewoners. Wij zullen hier niet meer terugkeren."

Kamstra en een groep medebewoners zijn nu bezig met het oprichten van bewonerscommissie om te onderzoeken of er toch weer sociale huurwoningen mogelijk zijn in de Patrimonium's Hof. "Zo is het hier in 1915 opgezet. Een hof met een sociaal karakter. Dat moet zo blijven."

Ingrijpende aanpak

Vestia begrijpt de zorgen en geeft toe dat het een ingrijpende aanpak is. "Er is een technische aanleiding voor de renovatie", zegt een woordvoerder van Vestia op Radio Rijnmond. "Het gebouw verzakt. De fundering moet gestabiliseerd worden." Er zitten al scheuren in de muren. De vloeren moeten eruit en er moet ook opnieuw geheid worden.

"Het worden middeldure woningen, bewoners kunnen waarschijnlijk niet terugkeren", bevestigt Vestia. Middeldure woningen zijn tussen de 720 en 1000 euro. "Bewoners die dat kunnen betalen, kunnen terugkeren, die mogelijkheid bieden we."

'Voldoende sociale huur'

Vestia kijkt ook of een aantal mensen kunnen terugkeren in de sociale huur, naar aanleiding van zorgen die zijn geuit tijdens de bewonersbijeenkomst vorige week. Bewoner die niet terug kunnen krijgen een urgentiestatus.

Volgens Vestia komen op jaarbasis genoeg woningen beschikbaar voor sociale huur. Ze willen mensen zo goed mogelijk begeleiden en helpen aan andere woningen. De werkzaamheden starten in 2021 en duren twee jaar.