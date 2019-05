Museum Boijmans verhuist man uit gat in de grond

Museum Boijmans Van Beuningen heeft vandaag het iconische kunstwerk Untitled (Manhole) uit zijn gat in de grond gehaald. Het museum is druk bezig met het verhuizen van de collectie.

Het is een beetje een gek gezicht. Een levensgroot beeld, het zelfportret van kunstenaar Maurizio Cattelan, dat uit de grond van een tentoonstellingsruimte wordt getild. Toch moest het vandaag gebeuren vanwege de grote verhuizing van het museum.

De collectie van het museum wordt verhuist naar het buitenland waar het de komende jaren te zien is. In 2021 zullen alle stukken van het Boijmans weer terugkeren naar Rotterdam, in het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen.

Nog vier weken open

Over vier weken sluit Museum Boijmans van Beuningen haar deuren. Tot en met 26 mei is de tentoonstellingsvleugel nog geopend en worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een groot slotweekend.