Over de Coolsingel zweven tijdens de Dakendagen

C70 in 1970 met kabelbaan. Foto: Stadsarchief Rotterdam

De Rotterdamse Dakendagen pakken dit jaar uit met een zipline dwars door de stad. Je kan dan aan een kabel van het dak van de Bijenkorf naar het WTC over de Coolsingel zweven.

"De twee daken zijn bijna even hoog waardoor je een langzame overtocht over de boulevard van Rotterdam maakt", legt de organisatie uit. "Op dit moment transformeert die om zijn monumentale allure en internationale uitstraling terug te krijgen."

Volgens de organisatie is de zipline ook een moderne knipoog naar de kabelbaan die in 1970 tijdelijk over de Coolsingel liep tijdens de manifestatie C70.

Als je dit jaar de zipline wilt gebruiken krijg je eerst een uitgebreide veiligheidsinstructie op het dak van de Bijenkorf. In een tuigje ga je vervolgens één voor één met een rustig tempo over de Coolsingel heen.

De Rotterdamse Dakendagen vinden van 31 mei tot en met 2 juni plaats op verschillende daken in Rotterdam.