Rekening voor Kingsland na recordpoging met confetti

De gemeente Rotterdam stuurt een rekening van enkele duizenden euro's naar de organisatie van het Kingsland-festival in het Zuiderpark. Het park is, met name door een recordpoging met confetti, niet schoon opgeleverd. "We zijn zeker twee dagen nog bezig met opruimen", zegt een woordvoerder.

Op Koningsdag was er op het oranjefeest in het Zuiderpark een wereldrecordpoging confetti schieten. Daar was toestemming voor gegeven, mits alle confetti zou worden opgeruimd.

"De organisatie had tot dinsdagavond de tijd om alles op te ruimen", zegt woordvoerder Brigitte Moratis. "En hoewel te zien is dat ze duidelijk wel hun best hebben gedaan, was het toch echt niet goed genoeg."

Volgens de woordvoerder ligt op meerdere plekken in de bosjes en in het gras nog confetti.



Teleurgesteld

Moratis vindt het jammer dat het park nu alsnog door de gemeente opgeruimd moet worden. "We hadden de eisen duidelijk in de vergunning gezet. We moeten zuinig zijn op onze buitenruimte. Die moeten we schoon houden."

Vooraf had de Partij voor de Dieren al vraagtekens gezet bij de recordpoging. Ook GroenLinks zag het niet zitten.

"Het is jammer dat achteraf die vermoedens blijken te kloppen", gaat Moratis verder. "Het is ze niet gelukt om alles schoon te krijgen, ook al hebben we ze behoorlijk wat tijd te geven."

Het is nog niet duidelijk of er naast de rekening ook nog een boete komt voor de organisatie van Kingsland.