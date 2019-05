'Rotterdam heeft genoeg ballen voor Circusstad Festival'

Circusstad Festival is woensdag van start gegaan. Vijf dagen lang staat Rotterdam in het teken van trapezeartiesten, acrobaten, jongleurs en vele andere circusacts.

Het is een feest van jewelste op het Schouwburgplein. Jonglerende pubers, stuntende clowns, flexibele acrobaten en spelende kinderen wisselen elkaar af.

"Je bent eigenlijk in een soort circusdorpje beland, middenin de stad", vertelt artistiek leider Maaike van Langen over het festival. "Dat is wat Circusstad zo bijzonder maakt, dat je én jonge kids ziet optreden én acrobaten uit de Champions League en dat dan in vijf dagen."

Highlights

Het festival heeft een vol programma. Toch zijn er volgens Van Langen een paar echte highlights. "Het bruisende hart op het Schouwburgplein, 'Epifónima' van Cirkus Cirkör, 'Blame Game' van RouCo & Human Collective en 'Circus I Love you' hier in de tent op het plein."

Waarom het festival juist in deze stad zo goed past? "Rotterdam heeft gewoon de ballen om zo'n soort festival te organiseren", zegt Van Langen. "Het past hier, lekker direct, circus voor iedereen."