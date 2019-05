Politie staat inbreker in Zwijndrecht op te wachten

In Zwijndrecht is woensdagmiddag een inbreker op heterdaad betrapt. Toen de man met zijn gestolen spullen naar buiten kwam, stond de politie hem op te wachten.

Agenten kregen een melding dat er woensdagmiddag een inbraak aan de gang zou zijn aan de Melkwegsingel. Daar zou iemand bezig zijn om een leegstaand pand te strippen van kabels.

Toen de man door had dat de politie het huis omsingeld had, besloot hij naar buiten te gaan. Na een klimtocht over enkele schuttingen, werd hij alsnog opgepakt.

De man had 20 meter koperen kabel, wat koperen pijpen en wat gereedschap bij zich.

Hij is meegenomen naar het politiebureau in Dordrecht.