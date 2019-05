Acrobate valt meters naar beneden tijdens première Circusstad Festival

De openingsvoorstelling van Circusstad Festival in de Rotterdamse schouwburg is afgelast, nadat een van de acrobaten tijdens de voorstelling van metershoog uit een paal is gevallen. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens artistiek leider Maaike van Langen viel de acrobate van het Zweedse Circus Cirkör zeker twee meter naar beneden uit de zogeheten Chinese Pole. "Andere artiesten hadden meteen door dat dit niet bij de act hoorde. Die is ook meteen gestaakt. Twee artsen die in het publiek zaten kwamen er ook meteen bij."

Volgens Van Langen is de acrobate heel even buiten kennis geweest. Ze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Toen was ze aanspreekbaar.

"Dit is vreselijk", vervolgt Van Langen. "Je hoopt het nooit mee te maken, maar het is aan de andere kant de risico van het vak. Maar we hopen vooral dat de acrobate er weer bovenop komt."

De zevenhonderd toeschouwers kregen via de omroepinstallatie te horen dat de openingsavond afgelast werd. Voor de komende dagen gaat het festival wel gewoon door, maar de manier waarop moet nog blijken. "Dat gebeurt ook in overleg met de artiesten", voegt Van Langen daar aan toe.