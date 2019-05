Glennis Grace over eerbetoon: 'Whitney Houston is ook mijn idool'

In september geeft zangeres Glennis Grace in Rotterdam Ahoy twee concerten ter ere van Whitney Houston. Ter voorbereiding voor het concert ging Glennis woensdag alvast kijken in Ahoy.

"Dit is toch echt heilige grond, iedereen heeft hier wel opgetreden, ook mijn held, mijn idool Whitney Houston", zegt Glennis Grace.

Terwijl Glennis in een (nog) leeg Ahoy door de zaal loopt neuriet ze al wat tonen van "I will always love you" van Whitney Houston. "Dit is echt een droom die uitkomt om hier te staan en mijn idool, mijn held en degene die ervoor heeft gezorgd dat ik nu ben wie ik ben".

Rotterdam wonen

De Amsterdamse zangeres is de laatste tijd steeds vaker in Rotterdam te vinden. "Veel vrienden van mij wonen hier, de stad leeft en vibreert, is multicultureel... ik denk dat ik misschien maar hier moet komen wonen", zegt Glennis.

De kaartverkoop voor het concert op 6 en 8 september is inmiddels begonnen.