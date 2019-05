Drie maanden geen auto's over Dordtse Engelenburgerbrug

De Engelenburgerbrug in Dordrecht is vanaf komende week drie maanden lang afgesloten voor auto's. Alleen fietsers en voetgangers kunnen in die periode gebruikmaken van de brug. Ook de bediening voor boten blijft op de gebruikelijke tijden.

De kadewerkzaamheden bij de Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade zijn inmiddels afgerond. De aannemer kan nu starten met het aanleggen van de definitieve bestrating. ‘Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied rondom het Maartensgat en de binnenstad van Dordrecht', meldt de gemeente.

In de periode van 23 april tot en met 25 juli is de Engelenburgerbrug afgesloten. Het verkeer wordt in die maanden omgeleid via de Aardappelmarkt, de Grote Markt en de Wijnstraat.

Planning

De aannemer gaat meteen na Pasen aan de slag met de werkzaamheden. Er wordt begonnen aan de Korte Engelenburgerkade, Houttuinen en Lange Geldersekade tot halverwege de afslag naar het Grotekerksplein. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden rond 12 juni klaar zijn.

Direct na deze werkzaamheden gaat de aannemer aan de slag op het gebied van het Grotekerksplein tot en met de Korte Geldersekade. De verwachting is dat de werkzaamheden op 25 juli klaar zijn.

Renovatie

Eerder was al bekend dat de Engelenburgerbrug toe is aan een renovatie. Zo heeft de fundering groot onderhoud nodig en moeten het brugdek en het bewegingswerk gerenoveerd worden. De brug is daarom volgend jaar opnieuw een tijd dicht. ‘De voorbereiding daarvoor is opgestart en de bewoners in de omgeving worden in juni uitgenodigd voor een informatieavond.’