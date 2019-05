Gemeente Dordrecht laat pollers binnenstad zakken tijdens werkzaamheden

Een deel van het historisch centrum van Dordrecht is de komende maanden afgesloten voor auto's. Vanwege werkzaamheden aan het wegdek, is de binnenstad minder goed bereikbaar. Na klachten van bewoners heeft de gemeente besloten een aantal pollers gedurende de werkzaamheden te laten zakken.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied rondom het Maartensgat en de binnenstad van Dordrecht. Verkeer kan nog maar aan één kant het historische centrum verlaten. Dat duurt erg lang, want de poller - een paal in het wegdek die zakt voor automobilisten met ontheffing - gaat per auto naar beneden.

Bewoners lopen daarom vertraging op en er staat een lange rij voor de paal. "De pollers staan er om geen sluiproute te hebben, maar er is geen sluiproute, want die brug is afgesloten", zegt een van de bewoners.

"Het is altijd een lastig vraagstuk", zegt de gemeente in een reactie op Radio Rijnmond. "Er is zeker over nagedacht. Soms zie je dat de praktijk lastiger is dan je van tevoren hebt ingeschat." De komende tijd zijn een aantal pollers daarom permanent naar beneden gehaald.

Planning



De aannemer is meteen na Pasen aan de slag gegaan met de werkzaamheden. Er wordt begonnen aan de Korte Engelenburgerkade, Houttuinen en Lange Geldersekade tot halverwege de afslag naar het Grotekerksplein.

Daarna gaat de aannemer aan de slag van het Grotekerksplein tot en met de Korte Geldersekade. De verwachting is dat de werkzaamheden op 25 juli klaar zijn.

Renovatie



Eerder was al bekend dat de Engelenburgerbrug toe is aan een renovatie. Zo heeft de fundering groot onderhoud nodig en moeten het brugdek en het bewegingswerk gerenoveerd worden. De brug is daarom volgend jaar opnieuw een tijd dicht. "De voorbereiding daarvoor is opgestart en de bewoners in de omgeving worden in juni uitgenodigd voor een informatieavond."