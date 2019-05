Brand in dak van woonboerderij Sliedrecht

Aan de Parallelweg in Sliedrecht woedt donderdagochtend voor de tweede keer in korte tijd brand in een vrijstaande woonboerderij. Het dak heeft vlam gevat. Alle bewoners zijn veilig naar buiten gekomen.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt, omdat de waterwinning in het gebied lastig is. Bij de brand komt veel rook vrij, die trekt de polder in richting Wijngaarden. De brandweer adviseert bij rook- of stankoverlast ramen en deuren te sluiten.

Volgens de brandweer is de brand moeilijk te bereiken, het isolatiedeel van het dak staat in brand. Er wordt een hoogwerker ingezet om het vuur op het dak goed te kunnen bestrijden, daarvoor moeten dakpannen worden weggehaald. Een Rotterdams blusteam gespecialiseerd in het blussen door daken en muren heen, probeert te voorkomen dat de brand uitbreidt naar de zolder van de woning.

De Parallelweg is door de bluswerkzaamheden tussen de rotonde bij de N482 en de Ringersstraat afgesloten voor verkeer.

Woensdagavond laat belden de bewoners ook al de brandweer voor brand in de schoorsteen. Burgemeester Van Hemmen is in de ochtend langsgekomen om met de geschrokken bewoners te praten.