Brand in woonboerderij Sliedrecht

Aan de Parallelweg in Sliedrecht woedt brand in een vrijstaande woonboerderij. Het dak heeft vlam gevat. Alle bewoners zijn veilig naar buiten gekomen.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt, omdat de waterwinning in het gebied lastig is. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de brandweer is de rook moeilijk te bereiken. Er wordt een hoogwerker ingezet om het vuur op het dak goed te kunnen bestrijden, daarvoor moeten dakpannen worden weggehaald.