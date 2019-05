Bevrijdingsfestival Brielle gaat dit jaar weer door

Het Bevrijdingsfestival in Brielle werd in 2018 op het laatste moment afgelast. Vanwege strengere handhaving van wet- en regelgeving rond onder meer vuurwapens, was het organiseren van het festival dat jaar volgens de organisatie onmogelijk. Dit jaar gaat het wel door.

De organisatie heeft in september een goed gesprek gehad met de gemeente en de politie. Die hebben toegegeven dat het vorig jaar niet helemaal goed was gegaan met de vergunningen.

"De vergunning die was afgegeven door de afdeling bijzondere wetten was op meerdere punten fout", legt Gerrit Oldenburg van de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle uit. Deelnemers zouden daardoor met de geplande activiteiten strafbare feiten plegen. "Toen hebben we gezegd: we trekken de stekker eruit want zo gaan we niet met deelnemers om."

Niet correct

De gemeente Brielle heeft contact gezocht met de afdeling bijzondere wetten van de politie Rotterdam. "Zij gaven toe dat een aantal dingen in die vergunning niet correct waren", zegt Oldenburg.

Op het programma van het Bevrijdingsfestival in Brielle stonden onder meer schietdemonstraties. Voor dit jaar is de aanvraag voor vergunningen op tijd ingestuurd. "Het vergunningtraject is dit jaar redelijk verlopen", zegt Oldenburg.

Voor het bevrijdingsweekend arriveren donderdag en vrijdag 250 deelnemers met voertuigen en tanken, en worden kampementen uit de oorlog nagebouwd. Zaterdag is er een parade met veteranen van verschillende latere missies van het leger. Zondagmiddag is er een schijngevecht tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters.