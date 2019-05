Brutale inbrekers die middelvinger opsteken in Bureau Rijnmond

Met één hand dekt hij zijn gezicht af en met de ander steekt hij zijn middelvinger op naar de beveiligingscamera. Wederom aandacht voor een stel brutale inbrekers in Bureau Rijnmond. De beelden hiervan worden donderdag in de uitzending getoond. De politie vraagt in het programma hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.

De bedrijfsinbraken van de 'brutale' inbrekers vonden onder meer plaats in Capelle en Rotterdam-Oost.

Daarnaast is er aandacht voor twee straatroven in Rotterdam. Eén van de twee berovingen vond plaats op het Centraal Station en de ander 'begon daar'.

Met de beelden van een drugsroof en een beroving gaat Bureau Rijnmond de regiogrens over. Deze incidenten vonden namelijk in Oost-Nederland plaats, maar hebben een Rotterdamse link. De verdachten van de zogenaamde 'ripdeal' komen daar namelijk vandaan en met de pinpas van het slachtoffer van de beroving is in de stad gepind.

Ook wordt gekeken naar de fatale brand aan de Hilledijk in Rotterdam. Op 13 april kwam een 27-jarige man om het leven bij de brand. Er was brand gesticht in de woning onder hem en de politie heeft daar nog vragen over. Ook willen ze weten wat er zich heeft afgespeeld in het pand in de tijd voor de brand.



Op woensdagmiddag 27 maart zag een 28-jarige jogger op de Voorburgstraat in Rotterdam een auto-inbraak gebeuren. Hij zei daar wat van, waarop hij direct werd neergestoken. De dader ging ervandoor.



Bureau Rijnmond wordt donderdagmiddag uitgezonden om 17.20 uur en elk uur herhaald op TV Rijnmond.