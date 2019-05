Voorstelling Circusstad Festival gaat donderdag niet door na ongeval

Circusstad Festival in Rotterdam

De rest van de programmering gaat wel door, volgens de organisatie niet in aangepaste vorm. Dat is in overleg met de artiesten besloten.

Woensdagavond viel een acrobate twee meter naar beneden uit een zogeheten Chinese Pole. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis, toen was ze aanspreekbaar.

Na de val is de voorstelling woensdagavond meteen gestaakt, het publiek werd via speakers verzocht om de zaal te verlaten.