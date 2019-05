Target Rotterdam wint Donner Boekenprijs

Het boek 'Target Rotterdam - De geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945' heeft de Donner Boekenprijs 2019 gewonnen. Het boek is geschreven door Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart.

De auteurs hebben jaren onderzoek gedaan voor Target Rotterdam. Ze zijn onder meer in de archieven in Rotterdam, Londen en Washington geweest. Ook hebben ze met ooggetuigen van bombardementen op Rotterdam gesproken.

Geallieerde bommen

Het bombardement op Rotterdam door de Duitsers op 14 mei 1940 is het bekendste bombardement op de Maasstad. Maar tijdens de vijf bezettingsjaren zijn er op meer dan 250 verschillende dagen en nachten bommen door de geallieerden afgeworpen. Bij de bombardementen door de Britten en Amerikanen zijn 1029 burgerdoden gevallen.



De Donner Boekenprijs is een publieksprijs. Target Rotterdam is gekozen uit acht genomineerden. De prijs wordt op 25 mei uitgereikt in de Rotterdamse boekhandel. De auteurs worden dan om 15:00 uur geïnterviewd door Marcel Möring.

Eerdere winnaars van de Donner Boekenprijs zijn onder andere Hugo Borst met Ma en Jolande Withuis met Juliana.