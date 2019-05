Schatgraven in onvoorstelbare hoeveelheid ouwe meuk in Giessenburg

"Ik ben in de hemel!" roept de Schiedamse vintage- en kringloopexpert Danny Post tijdens zijn bezoek aan de dependance van de beroemde Giessenburgse uitdragerij. De hemel blijkt zich te bevinden op een achteraf gelegen industrieterreintje aan de Kerkweg in Giessenburg. Twee loodsen, ramvol oude spullen.

Het is heerlijk struinen tussen de zwenkwielen, naaimachines, lichtreclames, deuren, trappen, radio's, lampen, kinderwagens, toiletpotten, straatlantaarns, stalramen, beelden, schilderijen, grafkisten, snackbarvitrines, schroeven, hooivorken, stoelen, blaasbalgen, wagenwielen...

Een werkelijk overdonderende hoeveelheid troep heeft de Giessenburgse familie Boer in deze loodsen weten te stouwen. En het is maar een klein deel (30 procent) van de voorraad die oorspronkelijk te vinden was in de beroemde uitdragerij van Arie Boer aan de Doetseweg. Sinds begin jaren '60 kocht hij alles op wat los en vast zat, om het vervolgens door te verkopen in de oude Giessenburgse graanmaalderij.

Ongeveer vijftien jaar geleden werd het in die uitdragerij zó vol dat er een onhoudbare situatie ontstond qua brandveiligheid. Op last van de brandweer moesten er spullen weg. Maar de familie Boer doet niet aan weggooien en dus werd er uitgeweken naar de loodsen aan de Kerkweg.

Ouwe meuk

En daar kan tegenwoordig op zaterdagochtenden geneusd worden tussen de duizelingwekkende hoeveelheid opgestapelde ouwe meuk. Bijna alles zit onder een dikke laag stof en viezigheid. Vogels hebben nesten gemaakt in het dak en vliegen af en aan. Op sommige plekken kraakt de vloer vervaarlijk. Maar dat maakt het winkelen juist tot een bijzonder avontuurlijke belevenis.

Je mag alle kasten openmaken, in alle dozen kijken. "Als je maar niks kapotmaakt", grinnikt Herman Boer, een zoon van de legendarische Arie. Sinds vader Arie een aantal jaar geleden overleed is deze dependance het domein van Herman. Wat iets kost moet je aan hem vragen. "Wij zijn een uitdragersfamilie. Ik ben er mee opgegroeid. Ik weet vrij goed wat de spullen waard zijn, hoef er nooit lang over na te denken."

Bijna zestig jaar lang is er koopwaar verzameld. En soms knutselde vader Arie zelf iets in elkaar. Een wit houten bed met spiegels aan de zijkanten bijvoorbeeld. Het bed staat er nog steeds, volgestort met oude huishoudelijke apparaten. Herman: "Mijn vader zei altijd: De koper is geboren. Ik weet alleen niet wanneer 'ie komt!"

Herman is in het dagelijks leven smid. Elke zaterdagochtend opent hij het hek aan de Kerkweg 10d, in de hoop dat er klanten komen. "De opbrengst gaat naar mijn bejaarde moeder, zij moet rondkomen van een beetje AOW, dus dit is leuk voor er bij." Pinnen kan niet in de loods, want "dat hoort niet bij ons".