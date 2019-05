FC Dordrecht klaar voor 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Jong Utrecht

Bij FC Dordrecht nemen de nodige spelers afscheid in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen Jong FC Utrecht. Bij FC Dordrecht zullen in ieder geval doelman Bryan Janssen, Antonio Stankov en de Feyenoord-huurlingen Crysencio Summerville en Joel Zwarts hun laatste wedstrijd in Dordtse dienst spelen.