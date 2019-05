Bestrijden van de brand in huisvuilcentrale in Dordrecht gaat nog dagen duren

Bestrijden van de brand in huisvuilcentrale in Dordt gaat nog dagen duren

Het gaat nog dagen duren voordat de broeibrand in de huisvuilcentrale (HVC) helemaal uit is. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsdienst Zuid-Holland Zuid. De broei gaat gepaard met enige stankoverlast.

Het vuur ontstond woensdagavond in de afvalbunker in de centrale. "Je moet je voorstellen dat vrachtwagens daar aan komen rijden en daar al het afval dumpen, voordat het de oven ingaat", zegt de woordvoerder. "In die hoop is de broei ontstaan. En daar kan je gewoon moeilijk bij."

Die klus gaat nog dagen duren, denkt de brandweer. Het bestrijden van de broei wordt grotendeels uitgevoerd door HVC zelf.

De brand was woensdagavond al onder controle. Donderdag hebben meetploegen van de Veiligheidsdienst metingen gedaan. "Die metingen waren vooral in Sliedrecht", gaat de woordvoerder verder. "Er zijn geen gevaarlijke concentraties van schadelijke stoffen gemeten. Wel kan er de komende dagen wat stankoverlast zijn in Sliedrecht."