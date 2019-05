Heel Nieuwpoort helpt mee met voorstelling Brouwers'Dam

Nieuwpoort is donderdag in de ban van dé voorstelling van het jaar

Nieuwpoort, het kleine stadje in de Alblasserwaard, is donderdag in de ban van dé voorstelling van het jaar. Vrijwel alle inwoners werken mee aan het theaterspektakel Brouwers’Dam: een voorstelling over voormalig burgemeester Brouwers, die er met zijn optreden voor zorgde dat de Alblasserwaard gespaard bleef tijdens de Watersnoodramp in 1953.

Over die spannende dagen is door Peter Jan Eckstein een theaterstuk gemaakt, dat volledig is gebaseerd op het verslag dat burgemeester Brouwers zelf heeft geschreven. Heel Nieuwpoort steekt de handen uit de mouwen om het theaterstuk Brouwers'Dam te realiseren.

Met de zenuwen valt het gelukkig mee, maar het begint wel steeds spannender te worden naarmate de uitvoering dichterbij komt. "Ik heb vooral zin in het biertje achteraf", vertelt hoofdrolspeler Arie-Wim den Ouden, die de rol van burgemeester Brouwers speelt.

Naast Den Ouden doen er zo'n honderd Nieuwpoorters mee aan de voorstelling, waar Stichting Nieuwpoort 700plus het initiatief voor nam. Annie Slob, voorzitter van de stichting, vertelt dat ze geboren en getogen is in Nieuwpoort, maar niets van het verhaal wist. "Ik hoorde een jaar of drie geleden pas over burgemeester Brouwers en de ramp die hier voorkomen is. Het verhaal lag er al en was zo sprekend..."

Grote ramp voorkomen

Annemieke van As, één van de initiatiefnemers voor de voorstelling, wist gelijk dat er iets moest gebeuren met het verhaal. "Er is hier echt een grote ramp voorkomen door het optreden van burgemeester Brouwers." De Alblasserwaarders moesten massaal vluchten voor het water en "hij zorgde ervoor dat het gat in de dijk bij Alblasserwaard werd gedicht".

Het realiseren van zo'n voorstelling met een kleine stad bevalt Van As goed. "Iedereen wil meedoen en het worden er ook telkens weer meer. We krijgen ook zoveel voor elkaar hier samen." Zo wilden ze een regenachtige scène filmen, terwijl de zon scheen. Waarop de lokale brandweer spontaan te hulp schoot met de brandslangen. "Daar is een kleine stad echt groot in."

Regisseur Peter Meijer is er zo goed als klaar voor. "Ik ben hier denk ik anderhalf tot twee jaar mee bezig geweest, nu is het mijn taak om te zorgen dat alles in goede banen loopt." Daarnaast zorgt hij ervoor dat iedereen gemotiveerd blijft. "Alles komt goed, als je maar in mensen gelooft. Als iemand vertrouwen heeft in zichzelf, dan kunnen ze het ook. En dan kunnen ze ook zo ongelofelijk ver komen."

De laatste voorstelling is donderdagavond om 20.00 uur.