Chris Natuulijk gaat achter de kuddes aan!

Je weekend begint zaterdag om 08:00 uur met Chris Natuurlijk die je deze keer meeneemt op safari in de Slikken van Flakkee en een kijkje neemt bij een bijzondere boom in Blijdorp.

De uitzending wordt afgetrapt op de 'Serengeti van Flakkee'. Zo noemt boswachter Ilona Noorlander van Staatsbosbeheer het zuidelijk deel van de Slikken van Flakkee liefkozend.

Zij beheert de kuddes heckrunderen en fjordenpaarden die grazen op de weidse vlakte. Chris Natuurlijk gaat met de boswachter mee op safari en krijgt daarmee een voorproefje van de excursies die in zomer plaatsvinden naar het deel dat normaal gesproken afgesloten is voor publiek.

Eerbetoon voor Koenraad Kuiper

Samen met de Joodse Sifra Dasberg bezoekt Chris Natuurlijk Diergaarde Blijdorp. Als kind vond Dasberg in de Tweede Wereldoorlog onderdak bij de eerste directeur van de dierentuin, Koenraad Kuiper.

Tijdens de oorlog heeft hij regelmatig onderduikers in huis opgevangen. In de dierentuin heeft hij keer op keer de bordjes met daarop ‘Verboden voor Joden’ laten verwijderen.

Door de inspanningen van Sifra Dasberg en met hulp van de huidige directeur van Blijdorp, Erik Zevenbergen, is er nu als eerbetoon aan Koen Kuiper een bijenboom geplant in de Chinese tuin. Maandag 6 mei wordt het bijbehorende bordje onthuld.

Watermonsters

Mythische monsters als dat van Loch Ness spelen een hoofdrol in Zeemonsters in het Maritiem Museum in Rotterdam. Voor de wetenschappelijke kant van deze familietentoonstelling heeft het museum samengewerkt met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam .

Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, vertelt in Chris Natuurlijk over de grote zwarte potvispenis die door zeelieden in vroeger tijden gemakkelijk zou kunnen worden aangezien voor een zeemonster. Hanne Marckmann van het Maritiem Museum bekent dat zij de mega-octopus Kraken het meest griezelige monster van de tentoonstelling vindt.

Lekker lezen met Gert-Jan van Rietschoten

Tot slot bespreekt Gert-Jan van Rietschoten in het weekend van herdenken en vieren 't Hooge Nest van Roxane van Iperen over twee Joodse zussen in het verzet. Ook het boek De magie van vogels en Venster op de Rotterdamse haven over 100 jaar Spido komen aan bod in deze aflevering van de rubriek Lekker lezen.

Chris Natuurlijk is zaterdag van 08:00 uur tot 09:00 uur te horen op Radio Rijnmond en is ook terug te luisteren als podcast.