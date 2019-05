Rotterdammer gezocht voor ripdeal in Arnhem

De hoofdverdachte is de 28-jarige Anmar Husin ook wel Ee’tje genoemd. Hij is een bekende van de politie en rijdt op 25 februari in een grijze Volkswagen Polo, met een vermoedelijk Rotterdamse partner, naar Arnhem. Daar pikken ze een kennis op van de verkoper, die de afspraak heeft geregeld.

Als het slachtoffer thuis de coke laat zien staat Husin op en bedreigt het slachtoffer met een pistool, waarmee hij diverse malen schiet. Eén kogel scheert langs het voorhoofd van de verkoper. Andere treffen hem in zijn been.

De kennis is dan al gevlucht. Husin pakt de coke en laat het slachtoffer zwaargewond achter. Hij rijdt alleen weg in een Volkswagen Polo. Zijn vermoedelijk Surinaamse of Antilliaanse partner rent weg. Daar zijn beelden van. Wie weet waar ze zijn?

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.