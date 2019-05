Maand celstraf voor betaalde seks met minderjarige

De twee mannen hadden in april vorig jaar in Capelle aan den IJssel en Ridderkerk geld betaald om seks te hebben met het 17-jarige meisje. Het wordt de mannen aangerekend dat ze zelf niet zijn nagegaan of het meisje wel meerderjarig was.

In vergelijkbare zaken zoals in Valkenburg werden straffen van één dag in combinatie met taakstraffen opgelegd. Daarom spreekt het Openbaar Ministerie (OM) van een 'belangrijke uitspraak van de rechtbank'.

In een andere zaak in Schiedam werd tegen vijf verdachten wel al een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd. Deze lijn wordt volgens het OM nu voortgezet.



Beide mannen zijn inmiddels in beroep gegaan.