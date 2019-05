Oudste haringlogger VL92 weer op zee

In 1912 rolde haringlogger VL92 van de werf A. de Jong in Vlaardingen. Het schip, ook Balder genaamd, vertrekt over ruim twee weken van Vlaardingen naar Belgie om deel te nemen aan het maritieme spektakel 'Oostende Voor Anker'.

De Balder, vernoemd naar de Noorse god Baldr, is de oudste nog varende haringlogger van Nederland, zo niet West Europa, vertelt Bert Otto van de Stichting Zeillogger Balder. Met ruim 40 vrijwilligers koestert Otto het pronkstuk van Vlaardingen als haringstad. "Uniek", zo omschrijft hij de Balder kort maar krachtig.

De Balder heeft een roemruchte geschiedenis sinds de tewaterlating 107 jaar geleden. "Het is een opleidingsschip geweest, voer een tijd onder andere namen en is zelf een keer verlegd omdat er een motor in moest", vertelt Otto enthousiast.

Scheepvaartmuseum

In 1977 kwam het schip in handen van het Scheepvaart Museum Amsterdam en is het in oude luister hersteld en werd de logger ook weer terug gebracht naar de oude lengte van 23, 80 meter. "In de oorlog is het ook nog gevorderd door de Duitse bezetter en gebruikt om de kust te bewaken".

In Oostende gaat de Balder goede sier maken met de Vlaardingse haringtraditie. Toch vindt Bert Otto dat de gemeente meer kan doen met de haringtrots van vroeger. "Je moet dat verleden koesteren. Je moet er veel meer mee doen. Het verleden verbindt, je kan stadspromotie maken. Kijk hier aan de kade al die oude rederspanden bijvoorbeeld, Museum Vlaardingen met veel uit het oude Vlaardingen, kortom koesteren dat haring verleden".