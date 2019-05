Oude tijden herleven in Stellendam: pel je eigen garnalen

Een tijd geleden is een belangrijke Stellendamse traditie verloren gegaan: gornetsnokken, ofwel het pellen van garnalen. Vroeger was het niet meer dan vanzelfsprekend dat je dit als kind aangeleerd kreeg. Voor de hedendaagse kids gaat dit niet meer op. A Seal en Visafslag Stellendam organiseerden daarom donderdag een workshop.

Waar het garnalen pellen tegenwoordig vooral in het buitenland wordt gedaan, was dat vroeger wel anders.

"Dit gebeurde gewoon in Stellendamse huiskamers", legt Mariska van der Linde van de visafslag in Stellendam uit. "Tegenwoordig is dit niet meer het geval, want de hygiëneregels zijn strenger geworden. Je kan zeggen dat het echt een oude ambacht is geworden."

Mevrouw Grootenboer, de workshopleider, heeft een groot deel van haar leven garnalen gepeld. Ze vindt het jammer dat de traditie verloren is gegaan. "Vroeger reden ze gewoon met de garnalen door de straat, en werden ze thuisgebracht. Overdag was ik lekker alleen aan het pellen en zodra mijn man thuis kwam van het werk, hielp hij mij. Dat was toch een mooie bijverdienste."

Bijzonder streekproduct

Mariska benadrukt het belang van de workshop. "De Stellendamse garnaal blijft een bijzonder streekproduct. Waar het dan ook gepeld wordt. Het is belangrijk om mensen de kennis mee te geven over het product, de smaak, de geschiedenis, traditie en hoe het uiteindelijk op je bordje terecht komt."

Een van de deelnemers aan de workshop komt helemaal uit Brabant. "De kinderen en ik lusten heel graag garnalen. Ik vind het belangrijk om aan hen te laten zien hóe ze precies gepeld worden. Ik vind het leuk dat de workshop wordt gegeven door mensen die van oudsher garnalenpellers zijn. Het is voor mij een test hoor, even kijken of ik er feeling voor heb. Maar ik vind het toch best lastig."