Door kinderen geplante boompjes gesloopt in Spijkenisse

In Spijkenisse hebben onbekenden wat boompjes gesloopt, die twee maanden geleden door schoolkinderen zijn geplant in Park Braband. "Enorm spijtig", laat de gemeente Nissewaard weten.

De boompjes zijn op 13 maart geplant op de Nationale Boomplantdag door leerlingen uit groep 8 van basisscholen Het Baken en Toermalijn.

"De boompjes zijn door ons bekeken en het is duidelijk dat ze niet door stormschade kapot zijn gegaan. Deze bomen zijn echt gesloopt", zegt een woordvoerder.

De boompjes werden geplant als vervanging van een heel stel Kastanjes. Van de twintig nieuwe boompjes zijn er nu twee kapot. Ze worden voorlopig niet vervangen, zegt de woordvoerder verder. "Dat gaat niet in dit jaargetijde. We moeten wachten tot in het najaar."