Rijnmond in 5 minuten: donderdag 2 mei

In deze aflevering spreekt presentatrice Suzanne Mulder met de leiders van het festival Circusstad Rotterdam. Daar raakte woensdagavond een acrobate gewond door een val. De show werd afgelast.

Ook besteden we aandacht aan een grote actie tegen ondermijning in de Rotterdamse wijk Zevenkamp en zijn we in De Kuip, waar 120 kinderen het opnemen tegen de selectie van Feyenoord. Hoe dat eindigt? Dat zie je in deze aflevering van Kijk op Rijnmond.