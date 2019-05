Einde seizoen voor Feyenoord Basketball na nieuwe nederlaag tegen Leiden

Feyenoord Basketball is er niet in geslaagd een derde wedstrijd te forceren in de play-offs tegen ZZ Leiden. De Rotterdammers verloren dinsdag al van de koploper in de reguliere stand, en moesten het donderdagavond ook in het eigen Topsportcentrum ruimschoots afleggen: 68-103.

Hierdoor komt Leiden als winnaar uit de bus in de 'best-of-three', waardoor zij verder gaan in de strijd om het kampioenschap. Voor Feyenoord zit het seizoen erop. De formatie van huidig coach Jan Stalman mag zich op gaan maken voor het nieuwe seizoen, onder leiding van de recent aangetrokken nieuwe coach Toon van Helfteren.

Feyenoord begon donderdagavond nog sterk aan het treffen met Leiden, maar na een slordige fase in het eerste kwart liep Zorg en Zekerheid Leiden al langzaam weg bij de Rotterdammers. In de rust hadden de bezoekers al een voorsprong van 22 punten te pakken in het Topsportcentrum. Na de pauze kwam Feyenoord er ook niet meer aan te pas, waardoor Leiden langzaamaan de overwinning kon gaan vieren met de meegereisde fans.

'Ze speelden met ons'

Sam van Dijk vindt de score wel een terechte weerspiegeling van de verhoudingen. "Ik wil eigenlijk zeggen van niet, maar gezien de wedstrijd moet ik toch zeggen van wel. In de eerste helft blijf je nog leuk bij, maar op een gegeven moment gaan ze los", vertelt Van Dijk. Zijn coach vult hem aan: "Op het laatst speelden ze met ons, dat kan gewoon niet", vertelt Jan Stalman, die overigens nog niet zeker weet of hij volgend seizoen als assistent van Toon van Helfteren actief blijft bij Feyenoord Basketball. "De kogel is nog niet helemaal door de kerk."