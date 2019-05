Neptunus poetst achterstand weg in Amersfoort

De honkballers van Neptunus zijn er ondanks een 3-0 achterstand in geslaagd om Quick Amersfoort te verslaan. De Rotterdammers hadden na zes innings nog geen punt gemaakt, maar wisten dat in de slotfase van de wedstrijd te corrigeren.

In de laatste drie innings maakte de formatie van coach Ronald Jaarsma namelijk zeven punten, waardoor de eindstand op 3-7 werd bepaald. Door de overwinning blijft Neptunus aan de leiding in de hoofdklasse. De voorsprong op directe achtervolger L & D Amsterdam is nog altijd twee punten.