Ratten teisteren bewoners rond speelveldje in Schiedam

Op een speelveldje aan de Loeffstraat in de Schiedamse wijk Nieuwland is het dag en nacht een drukte van jewelste. Tientallen ratten scharrelen er door het gras, de struiken en klimmen in de prullenbak, op zoek naar eten. "We zijn al drie jaar aan het strijden en hebben de plaag zien verdubbelen", zegt een van de bewoners tegen RTV Rijnmond.

De bron van de rattenplaag is duidelijk: voedselresten. Mensen kopen eten bij de supermarkt in de buurt en eten dat op bij het speelveldje. "Het wordt wel netjes in de vuilnisbak gegooid, maar de ratten ruiken dat en gaat dat gewoon opeten", zegt wijktoezichthouder Herman Kriek.



"Het is bijna niet bewoonbaar. Ik heb er vorige keer samen met een vrouw uit de buurt 70 geteld", vertelt een andere bewoonster van de aangrenzende portiekflatjes. Voor zover bekend komen de ratten niet de huizen binnen.

De ratten zijn niet alleen vervelend voor de buurt om te zien, ze zorgen ook voor schade. "Ze ondergraven de tuinen. Gelukkig gebeurt dat hoofdzakelijk langs de gevels, maar ze gaan ook onder entrees van de woningen door en daardoor kun je ook verzakkingen krijgen in de tegels", legt Kriek uit. "En hoe meer gaten, hoe meer schuilmogelijkheden voor ratten. Eten en een schuilplek, wat wil je nog meer?"

Rattenhotels

Gif gebruiken ter bestrijding mag niet, maar de gemeente gaat aan de slag met vallen, zogenaamde 'rattenhotels'. "Dat is een soort emmer, daar vallen de ratten in en verdrinken. Daardoor kun je 20 tot 30 ratten in één keer vangen."

Een aantal buurtbewoners wil de bosjes waar de ratten zich in verschuilen weg. Dat wil de gemeente nog niet, dat verplaatst alleen het probleem. "We gaan vandaag het bankje weghalen en de afvalbak, en we gaan twee rattenhotels plaatsen langs de gevel. Daarmee willen we de eerste stappen zetten", belooft wijktoezichthouder Kriek.