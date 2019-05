Nep-elektricien berooft oudere vrouw van sieraden in Hendrik-Ido-Ambacht

Een oudere vrouw is donderdag in Hendrik-Ido-Ambacht met een babbeltruc van haar sieraden beroofd. Een man deed zich voor als medewerker van een energiebedrijf en kwam binnen met een smoes over elektriciteit.

Hij stuurde de vrouw naar de keuken en zette de stroom in de meterkast af. Daarna vroeg hij haar of ze het lampje in de magnetron zag branden.

De dader liet de vrouw minutenlang in de keuken de stekker in en uit het stopcontact doen, terwijl hij 'de stroom kon repareren'. In werkelijkheid doorzocht hij de woning. Hij stal onder meer sieraden van de vrouw. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de wijkagent.