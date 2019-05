Groene partijen dienen confettiverbod in na parkvervuiling op Koningsdag

De Rotterdamse partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren gaan pleiten voor een verbod op confetti in de stad. Afgelopen Koningsdag werden tijdens Kingsland Festival zo'n zesduizend confettipoppers afgeschoten. Mede door de wind kwam de confetti in het Zuiderpark en omliggende natuur terecht. Bijna een week later zijn schoonmaakploegen van de gemeente nog steeds aan het opruimen.

De partijen willen het voorstel de eerstvolgende raadsvergadering indienen. "Festivals en feestjes maken onze stad aantrekkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook op een duurzame manier kan", zegt Astrid Kockelkoren, gemeenteraadslid van GroenLinks in Rotterdam. "Confettischieten in de openbare ruimte draagt daar niet aan bij. Een feestje vieren kan ook prima zonder confetti."

De organisatie van Kingsland Festival had tot afgelopen dinsdagavond om zelf de rommel op te ruimen. Dat is ondanks een belofte alles schoon te maken niet gelukt. Daarom stuurt de gemeente Rotterdam een rekening van een paar duizend euro en neemt het schoonmaken zelf over.



Ruim een week voor Koningsdag had de Partij voor de Dieren al vragen gesteld aan de wethouder. "Met het Zuiderpark om de hoek zien we het absoluut niet zitten dat er weken en maanden na het festival op Koningsdag nog confetti wordt gevonden in het gras, tussen de planten of in het water." Ook GroenLinks zag het niet zitten.Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid kondigde eerder dit jaar al aan een verbod te gaan regelen voor het oplaten van ballonnen. Ook daarvan komen resten in de natuur terecht. Plastic deeltjes worden opgegeten door dieren of worden in steeds kleinere deeltjes afgebroken die uiteindelijk via het grondwater in de zee terecht komen.