Bewoners Vreewijk moeten van rechter huis uit voor renovatie

Een aantal bewoners van Vreewijk in Rotterdam-Zuid moet van de rechter bijna tien weken hun huis uit, zodat woningcorporatie Havensteder die kan renoveren. De corporatie had de huurders voor de rechter gesleept omdat ze weigeren weg te gaan.

De renovatie vinden de bewoners niet per se noodzakelijk, maar hun probleem is vooral de houding van Havensteder. De bewoners moeten zo'n drie maanden hun huis uit en krijgen voor de herinrichting van hun woning duizend euro. Dat vinden zij te weinig, maar ruimte voor onderhandeling is er niet.

De woningcorporatie heeft met vier van de acht gedaagden een oplossing gevonden, met de vier anderen nog niet, waaronder Sjaak Janse: "Het is een teleurstelling voor heel Vreewijk."

"Het is 1-0 voor Havensteder", zegt Janse. Hij vindt de renovatie niet het probleem, maar maakt zich boos om de houding van Havensteder. "We snappen dat er gerenoveerd moet worden en we zien de knelpunten, maar het is eenrichtingsverkeer van Havensteder. Met de bewoners wordt heel weinig rekening gehouden."

Ook het bedrag van duizend euro vind Janse veel te weinig. "Je moet je hele huis compleet herinrichten. Er is geen onderhandeling mogelijk." Bewoners mogen hun spullen tijdelijk ergens anders opslaan, maar moeten zelf opnieuw stofferen met het geld dat ze van Havensteder krijgen.

Janse gaat met zijn advocaat kijken of een bodemprocedure zin heeft. "Ik ben geen don quichot. Als de advocaat zegt: daar zie ik geen heil in, dan ben ik degene die zegt: dan houdt het hier op. Het is een teleurstelling, maar ik slik dit weg en ik ga door. Het is niet levensbepalend."

Een tijdelijk woning heeft Janse nog niet: "Dat zal best komen, daar ben ik niet bang voor."