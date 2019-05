Oorlogstaferelen rond Bevrijdingsdag in Brielle

Oorlogstaferelen rond Bevrijdingsdag in Brielle

Wie vrijdag, zaterdag en zondag door Brielle wandelt, waant zich op de set van een oorlogsfilm. De stad is het weekend rond Bevrijdingsdag het toneel van verschillende oorlogstaferelen. Marcherende soldaten, tanks en jeeps rijden door de straten en er worden zelfs gevechten nagespeeld.

Vorig jaar kon het Bevrijdingsfestival in Brielle vanwege gedoe rond vergunningen niet doorgaan. Dit jaar gaat het wel door. Vrijdag is de opbouw al in volle gang en 's ochtend vroeg worden de 'soldaten' gewekt voor een heuse drill.



"Wij proberen de geschiedenis door te geven aan de jongeren, dat ze begrijpen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is", zegt Gerrit Oldenburg, de organisator van Bevrijdingsfestival Brielle.

De deelnemers gebruiken zoveel mogelijk originele kleding, tenten en voertuigen. "We hebben ook een kampement waar Duits 'gere-enact' wordt. Zij willen doorgeven hoe mensen toen leefden, en dat ze ook moesten", vertelt Oldenburg.

Re-enactment is het naspelen van historische gebeurtenissen. Nu de bevrijding volgend jaar al 75 jaar geleden is, vreest Oldenburg dat dit op den duur vergeten wordt.

Veel van de rondlopende verklede soldaten hebben zelf niet in het leger gezeten. "Dat is de lichting die niet meer in dienst hoefde."

Zaterdag maken de deelnemers een rondrit over het eiland. Via Oostvoorne en Hellevoetsluis naar een stop bij Fort Haerlem en terug naar Brielle voor een parade met veteranen van onder meer Korea en Libanon.

Zondag is er een zogenaamde 'mock battle', een schijngevecht. De geallieerden vechten dan tegen de bezetter om inwoners van Brielle te bevrijden.