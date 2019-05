Voedselbank Spijkenisse door strengere eisen dringend op zoek naar apparatuur

Voedselbank Spijkenisse: "Onze stapelaar is 25 jaar oud en hoort inmiddels in het bejaardentehuis te zitten."

Voedselbank Spijkenisse zit met de handen in het haar: de eisen voor het runnen van een uitdeelpunt worden steeds strenger én het wordt steeds drukker. Voedsel is er genoeg, maar het ontbreekt aan geschikte materialen om de spullen makkelijk en snel te verplaatsen.

"Wat wij op dit moment nodig hebben is de vernieuwing van onze apparatuur die wij in het magazijn gebruiken", legt coördinator Anco Bonninga uit. "Onder andere deze palletwagens, dat zijn krijgertjers en die lopen nu echt op hun eind, moeten nodig vervangen worden."



Nokvolle loods

400 pakketten levert de voedselbank aan gezinnen in Rockanje, Brielle en Spijkenisse. Om die pakketten wekelijks te vullen, staan er dozen vol voedsel en huishoudelijke artikelen opgestapeld tot aan de nok van de opslagloods.



"We zijn echt een bedrijf geworden", erkent Bonninga. "Vroeger konden we met een klein beetje tevreden zijn. Maar nu hebben we echt veel meer nodig, zeker om de mensen in het magazijn goed bezig te laten zijn."

Want ook de voedselbank moet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en wordt gewoon gekeurd. "Het is niet zo dat wij maar wat kunnen rommelen, wij moeten ook volgens de eisen van de wet functioneren."

Duizenden euro's

Om aan die eisen te voldoen is de voedselbank hard op zoek naar palletwagens, zowel hand- als elektrisch aangedreven, steekwagens en een stapelaar. Deze apparaten kosten al snel duizenden euro's per stuk en dat is lastig voor een bedrijf dat volledig afhankelijk is van giften.

"Als mensen geld doneren kunnen we zelf kijken naar datgene wat we willen, maar zijn er bedrijven die alleen de materialen willen geven, is dat ook welkom. Alles is mogelijk natuurlijk."

Maar niet alleen apparatuur voor in het magazijn is welkom. Ook kantoorartikelen zoals printpapier gaan er in de voedselbank massaal doorheen.

Voor het doneren van artikelen of geld kunt u contact opnemen met Voedselbank Spijkenisse: vbspijkenisse@hotmail.com.