Coffeeshop wint kort geding tegen gemeente Schiedam

Eigenaar Bart Bergen ging in beroep tegen de voorgenomen sluiting. Afgelopen dinsdag diende het kort geding voor de Rotterdamse rechtbank. De verkoop aan de 17-jarige was volgens Bergen een inschattingsfout van een nieuw personeelslid. Direct na de overtreding is het toelatingsbeleid aangepast in de shop en moet iedereen een ID laten scannen. Het verkopen van softdrugs aan minderjarigen is een zware overtreding in het coffeeshopbeleid.



Advocaat Kamans van Pas Op! betoogde dinsdag het onredelijk te vinden dat er tussen Nederlandse gemeenten grote verschillen bestaan tussen de duur van een mogelijke sluiting. De exacte motivatie van het rechterlijke besluit is nog niet bekend gemaakt. Coffeeshop-eigenaar Bergen reageerde na het belletje van zijn advocaat verheugd: "Ongelooflijk blij en opgelucht."

Of Schiedam in beroep gaat tegen het besluit van de rechter is nog niet bekend. De uitslag van het kort geding is dusdanig vers dat er nog gestudeerd moet worden op de motivatie van de rechtbank.