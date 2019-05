Stormloop op Flakkeese kentekenstickers

Het loopt de afgelopen dagen storm bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Vorige week brachten zij kentekenstickers met teksten in het dialect van het eiland op de markt, die eerste partij van 350 stickers is inmiddels bijna uitverkocht.

Het succes komt niet geheel onverwacht voor Bertrand van den Boogert van het museum. "Maar dat het zo snel zou lopen, hadden we ook weer niet gedacht. Het loopt gewoon storm."

Er zijn zes verschillende soorten stickers, waaronder: 'Joe heit un garrel in je wiel' (Je hebt een slag in je wiel), 'Kelluf waegentje eey' (Mooie auto, he?) of 'Ik bin un soendagsriejer' (Ik ben een zondagsrijder).

Te korte bie

De nummerbordstickers zijn verzonnen om uit te stralen dat mensen trots zijn op hun dialect. "Het blijkt maar dat dialect aanspreekt", verklaart Van den Boogert het succes. "In het Nederlands 'Je bent te dichtbij' als kentekensticker is niet zo leuk, maar in dialect 'Joe bint te korte bie' gaan mensen toch lachen en spreekt het aan."

Naast de kentekenstickers verkoopt het museum ook onderzetters met teksten in dialect, en ook dat loopt goed. De oorzaak van dat succes zou een combinatie van trots, nostalgie en saamhorigheid kunnen zijn. "Het is een stukje immaterieel erfgoed. Ik vind het moeilijk te verklaren, maar het is een hit en daar spelen we graag op in."

De nummerbordstickers zijn bijbesteld en te koop voor vier euro per stuk in de museumwinkel van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. "Omdat wij de laatste twee jaar best veel leuke gadgets hebben, zijn wij tegenwoordig ook te vinden op diverse braderieën op Goeree-Overflakkee."

Met het geld wil het museum nieuwe projecten op poten zetten, maar er zijn meer leuke neveneffecten aan de actie. "Mensen bezoeken het museum en het is goed voor de naamsbekendheid."