Party People - dj Paul Elstak: peetvader van de gabber

In de tweede aflevering van de serie Party People: Paul Elstak. Culticoon, peetvader van de gabber, en tot op de dag van vandaag relevant in de dancescene.

De Rotterdamse gabberdaddy laat in z'n studio zien hoe je die meedogenloze hardcoresound kunt bereiken: "De TR-909 drumcomputer zo ver opendraaien totdat hij gaat oversturen." Rimshotje en een snare erbij, ook overstuurd natuurlijk, en klaar is Kees.

De eerste keer dat het publiek in aanraking kwam met de nieuwe sound van Elstak was in de discotheek Tomorrowland. Hij bracht de dj een cassettebandje met 'Rotterdam ech wel', wat later de eerste gabbersingle 'Amsterdam, waar lech dat dan' werd.

Elstak: "Je zag heel dat publiek gelijk helemaal springen en zo, en toen dacht ik: Ja, dat is wel gaaf. Dat vinden ze leuk."

Krassende platen, trillende dansvloeren en overstuurde drumcomputers. In Party People volgen we zes sleutelfiguren van de Rotterdamse undergroundscene van eind jaren tachtig en begin jaren negentig, toen Rotterdam een belangrijke stad in de dance, house, gabber en hiphop was. De uitzending is zondag om 17:20 uur te zien op TV Rijnmond. De expositie Party People in Museum Rotterdam is nog te zien tot eind juli.