Oude boerderij Overschie gesloopt: 'zo verdwijnt agrarisch erfgoed uit Rotterdam'

"Dit was het dus. Zo verdwijnt er weer een stukje agrarisch erfgoed uit Rotterdam", schrijft Gerben van Dijk, burgerraadslid CU/SGP op Twitter. De projectontwikkelaar heeft plannen om op die plek een verzamelgebouw met verschillende bedrijfsruimtes te bouwen.

De christelijke partij maakte zich zorgen om het verdwijnen van het groen en het historische erfgoed. De boerderij is officieel geen monument, al heeft Erfgoedvereniging Heemschut op het laatste moment nog een spoedaanvraag gedaan. Dat is niet gelukt.

Via schriftelijke vragen vroeg CU/SGP eind april al aan het Rotterdamse college of het echt nodig is om nog meer bedrijfsruimte te bouwen. "Een snelle zoektocht op Funda in Business maakt duidelijk dat er duizenden vierkante meters bedrijfsruimte beschikbaar zijn, ook in bedrijfsverzamelgebouwen."

Nu de sloop toch is doorgegaan, wil ChristenUnie/SGP het Rotterdamse college aanvullend nog vragen of de sloopmelding wel terecht is geaccepteerd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.



Op het terrein stonden een schuur met drie kappen en een woonhuis. Alle bebouwing is donderdag en vrijdag gesloopt. Een video van de projectontwikkelaar met plannen voor het terrein, is van YouTube gehaald.

Op Twitter roepen foto's van de sloop veel reacties op. "Jammer dat het niet gelukt is om deze ontwikkeling te voorkomen", "doet pijn aan de ogen", en "onvoorstelbaar hoe dit fraaie erfgoed met het badwater is weggespoeld om ons land weer dat beetje lelijker te maken", valt er te lezen.