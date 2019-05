Baankwartier in Rotterdam: 'typische mengeling van oude en nieuwe stad'

Paul Groenendijk over de wederopbouw in het Baankwartier

Eén van de eerste wederopbouwpanden in het Baankwartier in Rotterdam was dat van het Leger des Heils. Al in 1950 ging het open. De straat veranderde bij die gelegenheid van naam: de Laurierstraat werd de William Boothlaan, naar de stichter van het Leger des Heils.

Het gebied tussen de Schiedamsedijk, Vasteland, Hartmanstraat en Westblaak was voor de oorlog hét uitgaanscentrum van Rotterdam. Het bombardement van 14 mei 1940 maakte daar een einde aan.

Over de wederopbouw van het Baankwartier is een tentoonstelling te zien bij Erfgoedlab en galerie Dig It Up, zelf ook gevestigd in zo’n wederopbouwpand in het gebied. Architectuurhistoricus Paul Groenendijk geeft zondag 5 mei een lezing over het pand van het Leger des Heils aan de William Boothlaan.

"Het is typisch wederopbouw omdat het een combinatie is van moderne technieken als een betonskelet maar er zijn ook nog pittoreske details, decoraties en een bakstenen invulling”, zegt Groenendijk.

Brandgrens

Het Baankwartier werd al vrij snel naar de bevrijding bebouwd. Groenendijk: “Dat is wel bijzonder. En de brandgrens liep dwars door de Witte de Withstraat waardoor er een merkwaardige mengeling van oud en nieuw is ontstaan. In de Witte de Withstraat merk je eigenlijk niet of je in de oude of in de nieuwe stad loopt, dat gaat naadloos in elkaar over."

Het Leger des Heils vertrok er in 1995, de nieuwe bewoner was het Ro Theater (nu Theater Rotterdam). De kerkzaal werd theaterzaal en meer ruimtes binnen in het pand kregen een andere bestemming. Alleen de trap is nog origineel. Aan de buitenkant is er weinig veranderd. De gevel ziet er vrijwel hetzelfde uit als in 1950, alleen het embleem en de letters ‘Leger des Heils’ zijn weggehaald.

Jezus redt

Aan de zijkant van het pand is nog een herinnering aan het Leger des Heils te zien. Paul Groenendijk loopt het Witte de Withhof in en wijst omhoog: "Er staat 'redt' op de gevel, er heeft vroeger ‘Jezus redt’ gestaan. Maar doordat er een gebouw naast is gekomen is dat verdwenen."