Aan de Essenburgsingel in Rotterdam-West is vrijdagmiddag iemand gewond geraakt bij een schietpartij.

Een traumahelikopter is ter plaatse, het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is.

De politie meldt dat twee daders op een scooter zijn weggereden richting de Aelbrechtskade.

Meer informatie volgt.