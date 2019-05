N3 vijf weekenden dicht voor nieuwe aansluiting

De nieuwe aansluiting moet files verminderen, de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever beter bereikbaar maken en zorgen voor een goede doorstroming van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard.

In totaal zijn er tien weekendafsluitingen gepland, tot en met 8 september van dit jaar. Vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot en met maandag 05:00 uur is de provinciale weg vanaf de Laan der Verenigde Naties tot de Rijksstraatweg richting de Hoeksche Waard dicht. De week daarna is de weg in tegengestelde richting afgesloten.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van tien tot vijftien minuten. De omleidingsroutes staan aangegeven op borden langs de weg.