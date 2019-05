Grote verkeersactie Rotterdam-Zevenkamp levert tienduizenden euro's op

Grote politieactie tegen ondermijning in Prins Alexander

Bij de grootschalige actie van justitie, gemeente en belastingdienst in Rotterdam-Zevenkamp zijn donderdag tien mensen aangehouden. Ze hadden onder meer drugs en verboden wapens bij zich.

Tijdens de controle is in totaal voor 18.000 euro aan openstaande boetes geïnd. Ook nam de belastingdienst dertien auto's in beslag en 27.000 euro.

De controle was op en rond de Zevenkampse Ring. Twee Rotterdammers van 23 zitten nog vast. Zij probeerden ongemerkt een zakje cocaïne uit hun autoraam te gooien.