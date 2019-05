Laatste expositie in DordtYart

DordtYart houdt er na acht jaar mee op. In de zomer loopt het huurcontract van de Biesboschhal in Dordrecht af. Met een laatste, grote expositie wordt gepast afscheid genomen.

In de hal van de voormalige scheepswerf De Biesbosch mogen 18 kunstenaars experimenteren en werken aan creaties, die passen in het thema 'Verschijnen en verdwijnen'.

Rick van Weel maakt van piepschuim een replica van Juno, de satelliet die in een baan om Jupiter draait. De echte heeft vrijwel niemand ooit gezien en zal in 2021 vernietigd worden.

"Juno past dus wel mooi in het thema", vindt de beeldend kunstenaar. Collega Maria Verstappen, van kunstenaarsduo Driessens & Verstappen, vult het thema in met erosie.

Grote rubberen banden, gevuld met stenen, zand en water, draaien eindeloos rond. In elke band komen ook vier identieke souvenirs terecht, zoals beeldjes van Mickey Mouse en de Eifeltoren.

"Een souvenir is een herinnering aan een mooie reis of ervaring. Die erodeert als het ware in je hoofd. Wij willen laten zien wat er na slijtage van de souvenirs over blijft", zegt ze.

In de hal zie je letterlijk de kunst ontstaan. Bezoekers kunnen elke week van donderdag tot en met zondag terecht. Elke zaterdag is er een rondleiding en kan met de kunstenaars gesproken worden.

In het weekend van 27 en 28 juli moet alles af zijn, want dan is de grote finissage. Helemaal verdwijnen zal de DordtYart niet, zegt initiatiefnemer Arie-Jaap Warnaar. "We zullen weer verschijnen. Waarschijnlijk in Rotterdam."